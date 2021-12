LIVE | Chris Landman wil eerste Nederlander in derde ronde WK darts worden

LIVE | Één wedstrijd in Engeland, maar wel mooie affiches in Italië en Spanje

Liefst vijf van de zes wedstrijden in de Premier League zijn vandaag afgelast door coronauitbraken bij de helft van de clubs, maar gelukkig zijn er nog genoeg andere mooie wedstrijden. Zo krijgt Atalanta in Bergamo bezoek van AS Roma en speelt Atlético Madrid de topper bij Sevilla.

14:15