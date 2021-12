LIVE | Clash tussen Van der Poel en Van Aert met publiek, geen uitzondering voor Djokovic

BNXT League Thorbjarn­ar­son debuteert voor Landstede Hammers met overwin­ning in Leeuwarden

Tien minuten lang lijkt Landstede Hammers een zware woensdagavond te krijgen bij Aris Leeuwarden, maar niets is minder waar. In het tweede kwart wordt het verschil gemaakt, een simpele 73-94 overwinning is het resultaat. Zo debuteert de IJslander Thorir Thorbjarnarson met een zege.

8 december