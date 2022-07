Live Clásica San Sebastián | Peloton geeft kopgroep met één Nederlander niet echt de ruimte

voorbereiding Sterk GA Eagles beleeft ideale ‘generale’ en schiet met scherp tegen OFI Kreta

Go Ahead Eagles heeft het nodige vertrouwen getankt voor de competitiestart tegen AZ over ruim een week. Vrijdagavond werd in de eigen Adelaarshorst het Griekse OFI Kreta met 4-1 overtuigend verslagen. Vooral in de eerste helft maakte de ploeg van René Hake indruk met vlot en fraai aanvalsspel.

