LIVE | Club Brugge op voorsprong in Madrid, fraaie assist Hateboer op Zapata

Bol (19) snelt op 400m horden naar dik PR, plek in halve finales én olympisch ticket

19:32 Femke Bol heeft haar debuut op de WK atletiek opgesierd met een plek in de halve finales op de 400 meter horden. De 19-jarige Amersfoortse eindigde in het Khalifa Stadion van Doha als vijfde in haar serie in een dik persoonlijk record van 55,32.