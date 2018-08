LIVE | Code rood na megacrash Ericsson

Ju­ve-trai­ner Allegri: 'Ronaldo woedend om mislopen prijs beste speler'

14:32 Cristiano Ronaldo is volgens zijn trainer Massimiliano Allegri bij Juventus woedend over het mislopen van de titel beste voetballer van Europa. Bij een verkiezing van de UEFA werd donderdag tijdens de loting van de Champions League de Kroaat Luka Modric gehuldigd. Ronaldo ontbrak in Monaco, tot onvrede van de Europese voetbalbazen.