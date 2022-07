Live Conference League | AZ op voorsprong in Sarajevo, maar fel Tuzla City geeft niet op

Robert Kubica mag zich in Hongarije weer laten zien bij Alfa Romeo

De Poolse coureur Robert Kubica mag zich vrijdag opnieuw laten zien in de Formule 1. De 37-jarige Kubica neemt in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije bij Alfa Romeo het stuur over van de Fin Valtteri Bottas, net als vorige week in Frankrijk.

15:13