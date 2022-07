Live Conference League | AZ verdedigt minimale voorsprong op bezoek bij Tuzla City

Dit is de vriendin van Marianne Vos die ineens opdook in haar speech: ‘Blijf liever in de schaduw staan’

Moniek Tenniglo uit Borne werd maandag door Marianne Vos genoemd in haar dankwoord na het behalen van een ritzege in de Tour de France Femmes. Het tweetal sprak nog niet eerder openlijk over hun relatie. „Heel mooi dat ze dit deed, maar ik blijf toch liever in de schaduw.”

26 juli