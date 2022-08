Live Conference League | Cukaricki doet na rust wat terug tegen FC Twente in derde voorronde

Met video Deze onbekende darter gooide bijna wereldre­cord Peter Wright aan diggelen

Peter Wright is zijn wereldrecord van de hoogste gemiddelde score tijdens een dartspartij gisteren bijna kwijtgeraakt aan een onbekende Brit. Josh Rock, de nummer 82 van de wereld, kwam tijdens Players Championship 22 in Barnsley tot het indrukwekkende moyenne van 121,88 punten per drie pijlen.

16:45