LIVE: Coureurs klaar voor eerste vrije training Mexico

'Spelers halen kracht uit situatie rond Sol'

16:46 Spits Fran Sol van Willem II heeft een geslaagde operatie ondergaan. Sol ging gisteren onder het mes, nadat een tumor was ontdekt in een teelbal. ,,Het was volgens de dokter vooraf gezien geen al te moeilijke ingreep, dus was de verwachting al dat de operatie zou slagen'', zei trainer Erwin van de Looi.