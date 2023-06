LIVE Critérium du Dauphiné | Peloton trapt af met pittige heuveletappe, vijf vroege vluchters

met video Wieleravon­tuur in VS loopt uit op drama voor columnist Thijs Zonneveld, Laurens ten Dam eindigt als vierde

Het Unbound-avontuur van Thijs Zonneveld is uitgelopen op een drama. De wielrenner en columnist van deze site kwam bij de gravelrace in Kansas zaterdag ten val en liep daarbij een zware knieblessure op. Zonneveld zal in Nederland moeten worden geopereerd en wacht hoogstwaarschijnlijk een maandenlange revalidatie.