LIVE Critérium du Dauphiné | Rune Herregodts wil solo sprint voorkomen in regenachtige openingsetappe

Démare voor tweede keer winnaar Brussels Cycling Classic Arnaud Démare heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was na ruim tweehonderd kilometer de snelste van een kopgroep van zo'n twintig renners en mocht zo, net als in 2017, juichen in de hoofdstad van België. Démare drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan de Deen Tobias Lund Andresen (Team DSM). De derde plaats was voor de Belg Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) in de 103de editie van de eendagskoers. Démare volgde Taco van der Hoorn als winnaar op. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty verdedigde zijn titel niet omdat hij nog niet hersteld is van de hersenschudding die hij begin april opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen.

,,Ik wilde in het lange laatste rechte stuk niet te vroeg op kop komen. Ik had me in het wiel van Biniam Girmay genesteld en kwam daar de laatste 200 meter uit. Misschien was dat wat gedurfd maar uiteindelijk bleek het toch de juiste zet, want ik had aan het einde nog net wat extra energie over”, aldus Démare, die onlangs vader werd en de zege opdroeg aan zijn vrouw en dochtertje Margaux.



Démare begon moeizaam aan het wielerseizoen en is daarom blij met de zege. ,,De eerste maanden ging het niet echt lekker en vielen de resultaten tegen. Het heeft lang geduurd voordat het lekker liep. Gelukkig kon ik het vandaag afmaken. De Tour de France? Ik hoop dat ik plaats in onze selectie kan afdwingen maar dat is nog geen zekerheid. Misschien draagt deze overwinning daartoe bij.”