LIVE: Dumoulin en Valverde doen greep naar de macht op slotklim

Prijzen­geld US Open stijgt naar recordhoog­te

16:21 De organisatie van de US Open pronkt met de grootste prijzenpot ooit bij een tennistoernooi. Voor de komende editie van het grandslamtoernooi in New York bedraagt het prijzengeld maar liefst 45,3 miljoen euro. Dat is ruim 2 miljoen euro meer dan het vorige jaar.