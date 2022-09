LIVE Darts | Dirk van Duijvenbode gaat beginnen aan finale in Amsterdam tegen Gerwyn Price

Racewereld leeft mee met Frits van Eerd: ‘Volgens mij is hij gewoon genaaid’

De aanhouding van Frits van Eerd is niet alleen voor Jumbo een geduchte klap, ook de racewereld is geschrokken. De supermarktmagnaat is een geliefde coureur én geldschieter. Een reportage vanaf het TT-circuit in Assen. ,,Ik denk eerder dat Frits té goed is in zijn bedoelingen.”

17:24