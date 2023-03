LIVE darts | Michael van Gerwen wil in halve finale geconcentreerder voor de dag komen, nu ‘local hero’ Chris Dobey

‘Wielerron­des hebben vaker te maken met strengere stikstofre­gels’

Nederlandse wielerwedstrijden hebben in toenemende mate te maken met strengere stikstofeisen. Omdat de koers een evenement is, zijn vergunningen noodzakelijk. En die zijn alleen te verkrijgen als er een stikstofrapport is opgesteld. In sommige gevallen blijkt uit zo’n rapport dat het parkoers vanwege de uitstoot moet veranderen, schrijft Trouw.