LIVE Dauphiné | Jonas Vingegaard verdedigt gigantische voorsprong in slotstuk vol zware cols

Met video Novak Djokovic kan zondag sportge­schie­de­nis schrijven, maar de halve finale werd een anticlimax

De strijd tussen de nieuwe ster Carlos Alcaraz en de oude krijger Novak Djokovic maakte alle hooggespannen verwachtingen twee sets lang waar, maar eindigde in een anticlimax. Kramp trof Alcaraz en Djokovic gaat zondag in Parijs op voor zijn 23ste grandslamtitel. Hij neemt het in de finale op tegen Casper Ruud, die in drie sets overtuigend won van Alexander Zverev.