LIVE: De derde vrije training voor de GP van Abu Dhabi

PEC-icoon Dries Jans (90) overleden

24 november In zijn woonplaats Zwolle is vandaag Dries Jans op 90-jarige leeftijd overleden. Hij droeg tussen 1945 en 1960 de kleuren van PEC en behoorde in 1955 tot het eerste elftal waarmee de Zwollenaren betaald voetbal gingen spelen.