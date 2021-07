LIVE | Deelt Verstappen in ‘oranje’ Oostenrijk nieuwe tik uit aan Hamilton?

video Haar beide kinderen rijden internatio­naal motorcross. En Thea uit Apeldoorn maar wassen

3 juli Ze draaide, met gemak, zes wasmachines achter elkaar. In het gezin van Thea van der Vlist uit Apeldoorn bepaalt motorcross de agenda. Zowel zoon Freek als dochter Shana rijden in de internationale top. ,,De technische staat van de motor is het enige waar ik me absoluut niet mee bemoei.”