LIVE | Degenkolb tegen algemene uitsluiting Russische renners, Dijkema terug in Nederland

'FA Cup of Darts' UK Open: Jelle Klaasen met de schrik vrij, straks de beurt aan Raymond van Barneveld

Dag 1 van de UK Open is in volle gang. In totaal dingen maar liefst 158 darters mee naar de titel in de ‘FA Cup of Darts’, onder wie elf Nederlanders. Jelle Klaasen wist met grote moeite zijn openingspartij te winnen en ook Raymond van Barneveld komt vanmiddag nog in actie in het zuiden van Engeland.

14:06