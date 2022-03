LIVE | Degenkolb tegen algemene uitsluiting Russische renners, streep door Special Olympics

Olympisch kampioen Nils van der Poel stopt definitief na seizoen: ‘Dan ben ik alleen nog hobby­schaat­ser’

Hij liet het in Peking al weten: na dit olympisch seizoen neemt Nils van der Poel afscheid van de sport. Direct na zijn grootste schaatssuccessen. In Hamar bevestigt de winnaar van het goud op de 5000 en 10.000 meter die mededeling van destijds maar weer, maar met de belofte wel van plan zijn terug te keren, af en toe, om zijn ‘vrienden’ te zien. Dan niet in de rol van favoriet.

3 maart