LIVE | Dekker naar huis, Lewis leidt tegen Evetts

‘Als ik alleen de pionnen mag neerzetten, ben ik snel weg. Maar bij John kreeg ik alle ruimte’

13:58 De dag dat John van ‘t Schip werd ontslagen als trainer van PEC Zwolle, voelde voor zijn assistent Gert Peter de Gunst alsof er iemand was overleden. Een dag later gaat de interim-coach weer over tot de orde van de dag. Hij moet wel. Vrijdagavond wacht in Venlo het belangrijke competitieduel met VVV (20.00 uur).