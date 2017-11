LIVE: Dicht Verstappen gat met Mercedes in derde vrije training?

Geen paniek bij bondscoach Italië na verlies in Zweden

12:26 Door de 1-0 nederlaag van gisteren in Zweden dreigt viervoudig wereldkampioen Italië er volgende zomer in Rusland niet bij te zijn. Volgens bondscoach Giampiero Ventura is er echter geen reden tot paniek. ,,Ik geloof dat we nog alle kans hebben om dit recht te zetten."