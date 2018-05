LIVE: Ricciardo is Verstappen nu wél voorbij, wordt het weer een een-tweetje?

Finale Champions League 2020 in Istanboel

15:49 Istanboel huisvest over twee jaar de finale van de Champions League. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA wees de eindstrijd van 2020 toe aan het Atatürk Olympisch Stadion, dat in 2005 ook al diende als decor van de finale van de Champions League. AC Milan stond toen halverwege met 3-0 voor tegen Liverpool, maar de Engelse club wist zich in het eerste kwartier na rust terug te knokken tot 3-3 en zegevierde uiteindelijk via strafschoppen.