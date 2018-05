LIVE: Drie man vooruit, peloton trekt door Negev-woestijn

Bendsney­der buiten de punten bij Moto2 in Spanje

13:57 Bo Bendsneyder is net buiten de punten gefinisht in de Grote Prijs van Spanje. De Rotterdammer reed op het circuit van Jerez in de Moto2 naar de zestiende plaats, één positie te laag voor zijn eerste WK-punt. Het was wel Bendsneyders beste klassering in deze klasse, waarin hij dit seizoen zijn debuut maakt.