LIVE: Drie vluchters krijgen ruimte, Barbin virtueel in het roze

Video Drogba zorgt na slokje uit 'magisch' flesje prompt voor assist

10:38 Hij is inmiddels 40 jaar oud, maar Didier Drogba is nog altijd belangrijk. Met een doelpunt en een assist had de Ivoriaanse spits bij zijn Amerikaanse ploeg Phoenix Rising een groot aandeel in spectaculaire 4-3-zege op LA Galaxy II in de United Soccer League.