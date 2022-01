LIVE | Duels KKD niet in gevaar, Dumfries en De Vrij wachten vergeefs op Bologna

Tallon Griekspoor gaat het opnemen tegen Rafael Nadal, ook Van de Zandschulp verder

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van een ATP-toernooi in Melbourne. De nummer 65 van de wereld was in de Margaret Court Arena met 6-3, 4-6, 6-3 te sterk voor de Australiër Alexei Popyrin, die vier plekken hoger staat. Ook Botic van de Zandschulp bereikte de laatste acht.

16:43