LIVE | Dumfries en De Vrij wachten vergeefs op Bologna, Aubameyang positief getest

Na Jürgen Klopp ook Pepijn Lijnders positief getest, bekerduel met Arsenal verplaatst na verzoek Liverpool

De coronazorgen bij Liverpool stapelen zich op. The Reds lieten gisteren al weten uitstel te hebben aangevraagd voor de halve finale van de League Cup tegen Arsenal (gepland voor morgen in Londen) en vandaag laat de club weten dat ook Pepijn Lijnders positief is getest. Het verzoek van Liverpool werd later op de dag bovendien geaccepteerd: het duel met Arsenal vindt nu op donderdag 13 januari plaats.

5 januari