Valverde bekroont imposante loopbaan met wereldtitel

Door Arjan Schouten Hij was al twee keer tweede en vier keer derde, maar op zijn 38ste heeft Valverde dan toch zijn regenboogtrui. Dumoulin strandde in de sprint als vierde, net naast het podium. Joop Zoetemelk was 38 jaar toen hij in 1985 in Italië eindelijk wereldkampioen werd na een rijke carrière vol eremetaal. Valverde moest er net zo lang op wachten, maar flikte het vandaag dan toch ook op zijn ‘Zoetemelks’. Al zes keer stond hij op het podium van een wereldkampioenschap, maar in Innsbruck mocht hij dan toch eens het hoogste schavotje beklimmen. In een sprintje met vier klopte hij na 258,5 kilometer Fransman Romain Bardet (zilver), de verrassende Canadees Michael Woods (brons) en Nederlander Tom Dumoulin, de nummer vier.

Muurworstelen

De hoogmis van het 85ste wereldkampioenschap wielrennen verliep op klassieke wijze. Veel schermutselingen, een kansloze kopgroep van elf en de beslissende slag natuurlijk weer in de laatste omloop. Zoals iedereen verwachtte draaide het precies uit het op het voorspelde scenario, met een robbertje muurworstelen voor de meest begeerde wielertrui op die zo gevreesde slotklim. De Höll op, ‘harder than hell’, zoals de Innsbruckers zeggen.



Waar iedereen Julian Alaphilippe verwachtte, bleken drie man op de slotmuut by far de sterkste: Valverde, Bardet en de verrassende Canadees Woods. Nederland zat nog met zes man voorop aan de voet van de muur, maar alleen Dumoulin bleek in staat de drie sterksten van de dag in het zicht te houden. Zigzaggend klom de nummer twee van het wereldkampioenschap tijdrijden in eigen tempo achter de drie aan, waarna hij zich in de afvaart helemaal leeg reed om zich op anderhalve kilometer van de finish weer bij het trio vooraan te melden. Even leek hij als eerste de sprint aan te gaan, maar Valverde, moe van alle ereplaatsen, begon nog vroeger. En daar hadden Bardet, Woods en ook Dumoulin geen antwoord op.



Zo werd de sterkste Nederlandse troef vierde en wacht Nederland 33 jaar na Zoetemelk nog altijd op een nieuwe wereldkampioen. ,,Ik kwam te laat aansluiten, de drie besten reden al vooraan’‘, gaf Dumoulin eerlijk toe bij de NOS. ,,Ik kon helemaal niks meer. Zat er helemaal doorheen. Jammer dat ik net niet het podium haal, maar er zat ook niks meer in. Ik heb denk ik niks fout gedaan. Had gewoon niks meer over. Ik kwam als vierde boven en kom als vierde binnen. Denk dat ik er alles uitgehaald heb.‘’