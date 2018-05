LIVE: Oomen trekt door voor Dumoulin, Aru staat stil

31 km

Tom Dumoulin lijkt goede benen te hebben, want hij zet meesterknecht Sam Oomen op kop. Gaat de titelverdediger het proberen straks in de ultieme finale? Naast Aru zien we geen toppers in de problemen. In de kopgroep blijven Ciccone en Denz over, met één minuut voorsprong op de groep met favorieten.