LIVE | Eén van twee vrouwen in actie in Ally Pally, ook Michael Smith speelt

Geen Nederlanders in actie vanavond bij het WK darts in het Alexandra Palace in Londen, maar genoeg interessante potjes om naar uit te kijken. Zo komt met Mikuru Suzuki één van de twee vrouwen die op dit WK aanwezig zijn in actie en begint Michael Smith, nummer vier van de wereld, aan zijn toernooi. Mis hier niets!



LIVE Tussenstand:

Eerste ronde (best of five sets)

Arron Monk - Jose Justicia 0-2



Programma vanavond:

Eerste ronde (best of five sets)

Andy Boulton - Danny Baggish

James Richardson - Mikuru Suzuki



Tweede ronde (best of seven sets)

Michael Smith - Luke Woodhouse