LIVE | Eerste set toch eenvoudig voor Kiki Bertens

Limiet voor eerste WK in haar leven geeft Apeldoorn­se atlete Marije van Hunenstijn heel veel rust

19:30 Ze kan haar geluk niet op. De Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn (24) gaat in oktober haar eerste wereldkampioenschap meemaken als atlete. Afgelopen weekend liep ze met 11,13 in Zwitserland ver onder de WK-limiet en haalde en passant ook de benodigde tijd voor de Olympisch Spelen in Tokio.