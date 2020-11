LIVE | Eerste vrije training van start in Bahrein, Verstappen als eerste de baan op

Mertens legt bloemen bij herden­kings­plek Maradona

10:54 Mertens kwam, na de 2-0 gewonnen wedstrijd, rond middernacht een grote bos witte bloemen brengen bij de bekendste muurschildering van Maradona in de wijk Quartieri Spagnol. Bij de herdenkingsplek liggen shirts van Maradona en branden kaarsen. De 33-jarige Belg, die in Nederland doorbrak bij het voormalige AGOVV en via FC Utrecht en PSV bij Napoli belandde, is sinds juni de topscorer aller tijden van Napoli.