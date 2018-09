LIVE | Elf leiders krijgen gigantische voorsprong

GP Rusland Voorbe­schou­wing: jarige Verstappen wacht inhaalrace ‘op gevoel’

10:38 Vanaf de negentiende startplek, Brendon Hartley start nog achter hem, wacht Max Verstappen vandaag in de Grote Prijs van Rusland een inhaalrace. Hij heeft het vaker gedaan en is er goed in. ,,Plek 5 is, als er niks abnormaals gebeurt, het reële doel.”