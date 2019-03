LIVE | Emotionele speech van Barney in zinderend Ahoy

Weer pak slaag voor Van Barneveld bij afscheid van Premier League

22:45 Raymond van Barneveld heeft in zijn afscheidswedstrijd in de Premier League niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 51-jarige darter uit Den Haag moest in een uitverkocht Ahoy zijn meerdere erkennen in landgenoot en wereldkampioen Michael van Gerwen, die hem met 7-1 kansloos liet.