LIVE: Etappe voor avonturiers met venijn in de staart

Goedemiddag!

Welkom bij ons liveblog van de 18de etappe in de Vuelta a España. Een rit over 169 kilometer van Suances naar het klooster Santo Toribio de Liébana biedt kansen voor avonturiers én klassementsmannen.



De renners gaan even na 13.00 uur van start. Mis hier niets!