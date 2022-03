LIVE | F1 verscheurt contracten met Rusland, ook geen GP in Sint-Petersburg

Topsport­school in Zwolle start als eerste met talentpro­gram­ma voor jonge padellers: ‘Zien de potentie’

Het Centre for Sports & Education (CSE) in Zwolle start met het eerste talentprogramma in Nederland voor jonge padellers. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen op de topsportschool een opleiding volgen en zich professioneel ontwikkelen in de snelgroeiende racketsport. ,,Dit kan goed een olympische sport worden.”

