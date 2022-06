LIVE | Favoriet Iga Swiatek en supertalent Coco Gauff begonnen aan finale Roland Garros

Robin Haase mijdt Wimbledon: ‘Toch geen punten te verdienen’

Robin Haase doet later deze maand niet mee aan Wimbledon. Dat heeft hij besloten omdat er op het grandslamtoernooi in Londen geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Dat bepaalden de ATP en WTA in reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

