LIVE | Favorieten moeten bij de les zijn in derde rit in Baskenland

LIVE | Fabio Jakobsen in Schelde­prijs op jacht naar hattrick

Tussen Terneuzen en Schoten vindt vandaag de Scheldeprijs plaats, een koers van net geen 200 kilometer over Zeeuws en Vlaams grondgebied. Kan Fabio Jakobsen na zijn zeges in 2018 en 2019 voor de derde keer winnen bij zijn derde deelname? Titelverdediger is de Belg Jasper Philipsen. Volg de koers in onze livewidget.

13:00