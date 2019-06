LIVE | Federer wil Nadal na vijf zeges op rij nu ook verslaan op Roland Garros

Virgil van Dijk constant uitgeflo­ten door Engelse fans: ‘Beschamend’

10:11 Virgil van Dijk maakte bij Liverpool een uitstekend seizoen mee. De Nederlandse captain werd verkozen tot beste speler van de Premier League en leidde The Reds naar winst in de Champions League. In de halve finale van de Nations League tussen Oranje en Engeland zaten blijkbaar weinig Liverpool-fans tussen de Engelse supporters. Van Dijk werd voortdurend uitgefloten.