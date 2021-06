LIVE | Feest voor de klimmers in lastige rit Dauphiné

Barcelona vrijwel zeker door met Ronald Koeman

2 juni Ronald Koeman zal vrijwel zeker ook aan zijn tweede seizoen als trainer van FC Barcelona beginnen. Een laatste gesprek van Koeman met voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona, woensdagavond in een restaurant in Barcelona, is het laatste obstakel dat beide partijen moeten overwinnen om ook na de zomer met elkaar in zee te gaan.