LIVE | Ferrari's voorlopig sneller dan Max Verstappen in drukke training op Silverstone

LIVE | Van Aert klopt Ganna en Van der Poel, Pogacar beste klasse­ments­man

De Tour de France is begonnen met een tijdrit over 13,2 kilometer door Kopenhagen. De winnaar wordt uiteraard beloond met de gele trui, maar er staat meer op het spel in de Deense hoofdstad, waar de eerste regen inmiddels gevallen is. Ook de vroege starters krijgen dus te maken met een nat parkoers. • De column van Thijs Zonneveld over sprinter Fabio Jakobsen. • Bekijk hier het rittenschema van deze Tour. • Aan welk shirt herken je Bauke Mollema deze Tour? Bekijk hier alle shirtjes.

17:27