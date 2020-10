LIVE | Feyenoord wil in Zagreb uitcomplex wegspelen

Na Hamilton stapt ook Rosberg in Extreme-E: ‘Mijn carrière gewijd aan duurzame technolo­gieën’

9:30 Jarenlang waren ze elkaars rivalen in de Formule 1 en die rivaliteit krijgt nu een vervolg. In navolging van Lewis Hamilton stapt ook Nico Rosberg met een eigen team in de nieuwe elektronische off-road raceklasse Extreme-E.