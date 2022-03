LIVE | Formule 1 gaat ‘gewoon’ door: wat doet Max Verstappen in slottraining?

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Saoedi-Ara­bië

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat in 2022 niet aan het eind, maar bijna helemaal vooraan op de kalender. Laten we zondag hopen dat het net zo'n spektakelstuk wordt als toen de coureurs afgelopen seizoen voor het eerst in Jeddah waren.

25 maart