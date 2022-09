LIVE Formule 1 | Jarige Max Verstappen opent weekend dat hem tweede titel kan brengen

Antonio Conte wil voetbalver­bod voor persoon die banaan naar Richarli­son wierp: ‘Dit is gênant’

Tottenham Hotspur-trainer Antonio Conte zag vol ongeloof hoe zijn spits Richarlison tijdens de interland van Brazilië met Tunesië (5-1) in Parijs een banaan naar hoofd kreeg geslingerd. ,,Het is ongelooflijk”, aldus de Italiaan over het racisme in het stadion.

29 september