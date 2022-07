LIVE Formule 1 | Kan Max Verstappen dominantie omzetten in zevende Grand Prix-zege van het seizoen?

Hassan in aanloop naar WK atletiek meteen succesvol op 5000 meter bij rentree

Sifan Hassan heeft haar rentree op de atletiekbaan in het Amerikaanse Portland bekroond met de zege op de 5000 meter. De 29-jarige olympisch kampioene zegevierde in 15.13.41 minuten. Ze was daarmee veel sneller dan de Japanse Mao Kogure, die tot 16.08.79 kwam.

9 juli