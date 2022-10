LIVE Formule 1 | Max Verstappen gaat in knotsgek Mexico-Stad voor veertiende zege

Weergaloze Michael Smith houdt Dirk van Duijvenbo­de uit finale EK darts en kan eerste majortoer­nooi winnen

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd om zich voor de derde keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale van een majortoernooi. Tegen een ijzersterke Michael Smith was er voor de Westlander weinig eer te behalen op het EK darts. De partij eindigde in 11-7.

20:08