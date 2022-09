LIVE Formule 1 | Max Verstappen gaat op uitzinnig Zandvoort op voor pole position

Eigen doelpunt en omstreden winnende treffer: PEC beleeft hectische avond in Brabant

Ook na het bezoekje aan Den Bosch is PEC Zwolle nog zonder puntverlies. Makkelijk ging het niet, maar door een late winnende treffer van Thomas van den Belt won de ploeg van Dick Schreuder toch met 1-2. Lees alles over een hectisch avondje in Brabant terug in het liveblog.

2 september