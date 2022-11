LIVE Formule 1 | Max Verstappen hard op weg naar zege, Sergio Pérez jaagt op Charles Leclerc

Antonio Plazibat: ‘Ik denk dat Rico Verhoeven weet dat ik hem knock-out sla’

Antonio Plazibat (28) had gehoopt om de Glory-zwaargewichttitel te mogen knokken met Rico Verhoeven, maar om daar zicht op te houden, mag hij zich vanavond bij Glory 82 in het Duitse Bonn niet verslikken in Raul Catinas (34). Een bloemlezing van een gesprek met de flamboyante en uitgesproken Kroaat. ,,90 procent van de mensen geeft er geen fuck om als je op punten wint met spectaculaire technieken.”

19 november