LIVE Formule 1 | Max Verstappen na verbetering tweede, Nyck de Vries naar zesde tijd

Smaakmaker aan de kant, dit is wat GA Eagles daardoor mist in Leeuwarden

De gele kaart die Bobby Adekanye vorig weekend bij FC Emmen (2-2) pakte, was hoogst onnodig. Go Ahead Eagles moet het daardoor zondag in de belangrijke uitwedstrijd tegen SC Cambuur doen zonder de smaakmaker, die in menig klassement het beste scoort.