LIVE Formule 1 | Max Verstappen verliest heerlijk duel van George Russell, Brit loopt uit

SprintraceMax Verstappen heeft de wereldtitel al lang en breed binnen en ook het record voor meeste overwinningen in één Formule 1-seizoen is inmiddels van hem. Toch zou hij in São Paulo maar wat graag opnieuw de concurrentie het nakijken geven, bijvoorbeeld in de sprintrace over 100 kilometer (24 rondes). Verstappen won de twee sprints eerder dit seizoen, maakt hij er een hattrick van? Vanaf 20.30 uur mis je hier geen moment!