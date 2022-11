LIVE Formule 1 | Max Verstappen zet puntjes op de i richting Braziliaanse sprintrace

Cynische Charles Leclerc ontdaan na nieuwe blunder Ferrari in Brazilië: ‘Ik baal enorm’

Charles Leclerc was zwaar teleurgesteld na zijn volledig mislukte kwalificatie voor de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1. Voor de zoveelste keer dit seizoen blunderde zijn team Ferrari in de pitsstraat. De coureur uit Monaco kon daardoor in de derde en laatste sessie (Q3) geen tijd neerzetten en start zaterdag als tiende in de sprintrace.

10:41